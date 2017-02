Se celebrarà el 26 de febrer

Obertes les inscripcions per participar a la Mitja Marató Es pot fer a la pàgina web http://www.mitjagava.cat/ o a les botigues INTERSPORT QUINZE de Barnasud i Barcelona Diumenge 26 de febrer es disputarà la Mitja Marató Gavà-Castelldefels-Gavà, una prova esportiva plenament consolidada en el calendari d’atletisme en què es preveu la participació de prop de 3.000 atletes. Les inscripcions per participar en la Mitja Marató Gavà-Castelldefels-Gavà són obertes a la pàgina web http://www.mitjagava.cat/, on hi ha tota la informació.