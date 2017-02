El PSC referma per unanimitat el lideratge de Raquel Sánchez L’Alcaldessa continuarà al capdavant de l’agrupació com a primera secretària amb el suport de tota l’assemblea de militants a la seva candidatura Raquel Sánchez seguirà liderant el PSC Gavà com a Primera Secretària després de rebre el suport unànime de tota la militància en l’assemblea celebrada aquest divendres. La seva candidatura, que va ser la única que es va presentar així com tota la proposta de nova executiva, va ser votada sense cap objecció.