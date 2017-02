Tallers i activitats per a infants i joves al Circ Raluy Legancy Estarà instal·lat a la plaça de Francesc Macià del 23 de febrer al 5 de març Per segon any, l’Ajuntament de Gavà i el Circ Raluy Legacy aproparan l’art del circ al conjunt de la ciutadania a través d’activitats pa­ral·leles a les funcions habituals que es podran veure del 23 de febrer al 5 de març a la carpa instal·lada a la plaça de Francesc Macià.