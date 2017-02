Històries de Gavà

El 12 de febrer el Museu acull una tertúlia vermut entorn el món de l’educació “Tertúlias vermut" és una iniciativa que té per objectiu intercanviar anècdotes, records i experiències sobre la història de Gavà El 12 de febrer, a les 12 hores, es farà al Museu de Gavà una tertúlia vermut amb el títol Quan anava a escola. Un moment per respondre preguntes com aquestes: A quines escoles anaven els gavanencs i gavanenques? Com ha canviat l’educació a la nostra ciutat? Quins mestres són els més recordats i enyorats?