Cine Club Gavà

Cinema a l'Espai Maragall Aquest divendres, a partir de les 22 hores, el Cine Club projecta la comèdia dramàtica espanyola “100 metros” L’Espai Maragall acollirà, aquest divendres, la projecció de la cinta espanyola “100 metros”, una comèdia dramàtica basada en una història real i escrita i dirigida per Marcel Barrena (Món petit). La pel·lícula està protagonitzada per Dani Rovira en el paper de Ramón Arroyo pare de família que viu per la feina fins que el seu cos li comença a fallar. És llavors quan els metges li diagnostiquen esclerosi múltiple i, segons tots els pronòstics, en aproximadament un any no serà capaç de caminar ni 100 metres.