Nova derrota del CF Gavà El conjunt d’Óscar Mena ha perdut aquest cap de setmana a l’estadi del RCD Mallorca per 2 gols a 1 El CF Gavà ha tornat a caure derrotat aquesta jornada en el matx disputat en terres balears. El conjunt dirigit per Óscar Mena ha perdut per 2 gols a 1 en un encontre que va transcórrer sota un guió bastant semblant al seguit en xocs disputats des de principis d’aquest any. Els blaugrana van començar prou ordenats i desplegant el seu futbol enfront un rival directe. A la primera part però, no es van crear gaires ocasions, i és que ambdós equips van adoptar una posició de prudència.