Solidaritat

Campanya de recollida d’aliments a Gavà L’acció, titulada “Revistes per aliments”, està impulsada per la biblioteca Josep Soler Vidal i la Plataforma Gavà Solidària Aquest dilluns es posa en marxa la campanya solidària “Revistes per aliments”. La iniciativa està impulsada per la biblioteca Josep Soler Vidal i la Plataforma Gavà Solidària i consisteix en bescanviar productes. Així les persones que s’adrecin a la sala de lectura i portin aliments com ara oli, llet, conserves o llegums, que es destinaran a les famílies de la ciutat que ho necessitin s’emportaran, a canvi, un lot de tres revistes. La recollida es farà fins el proper 28 de febrer i fins a exhaurir existències.