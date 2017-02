La unitat mòbil de donació de sang visita Gavà El vehicle estarà aturat, aquest diumenge davent de l'escola Sagrada Família de 10 a 14 hores

Una unitat mòbil de donació de sang visita novament Gavà. Aquest diumenge el vehicle estarà situat a la Rambla Pompeu Fabra, davant del col·legi SAFA, de 10 a 14 hores. La sang és un teixit format per diversos elements amb característiques i funcions diferents que es transfonen per separat a malalts diferents. Per tant, una única donació de sang pot beneficiar a més d’un malalt. Les donacions es fraccionen per obtenir essencialment tres productes