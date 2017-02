Agricultura

Ajuts per a la recuperació de camps al Parc Agrari La Diputació de Barcelona ha obert una convocatòria de subvencions amb un pressupost total de 18.000 euros La Diputació de Barcelona ha obert una convocatòria de subvencions per a la recuperació de camps de l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. L’objectiu és finançar projectes i activitats que recuperin camps per al cultiu productiu. La superfície mínima d'un camp abandonat per ser objecte de l'ajut és de 4.000 m2. En cas de nova instal·lació o ampliació d'una explotació adjacent, aquesta superfície és de 3.000 m2 d’acord amb les bases de la convocatòria publicades al BOPB de 18 de gener.