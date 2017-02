Acte reivindicatiu

Calçotada popular per un habitatge digne L’activitat, organitzada per l’Ateneu Popular La Màquia i el col·lectiu Arran Gavà tindrà aquest diumenge al parc de La Torre Lluc Amb el lema “Per un habitatge digne”, l’Ateneu Popular La Màquia i el col·lectiu Arran Gavà han preparat, per aquest diumenge, una calçotada popular a la nostra ciutat. L’activitat, que tindrà lloc al parc de La Torre Lluc, arrencarà a les 12 hores, amb un col·loqui sobre habitatge i emancipació a càrrec d’Arran Gavà i la PAH Castelldefels-Gavà-Begues.. A les 13 hores, es farà un tast de cultura popular amb a la dansa tradicional amb els Picacrestes