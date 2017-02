IV Fòrum de la XESC

Gavà acull el IV Fòrum de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya La trobada ha girat entorn dels residus i la necessitat d’aprofundir en pràctiques sostenibles de reciclatge L’Espai Maragall ha acollit aquest matí el IV Fòrum de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat (XESC) del Baix Llobregat. A la trobada hi han assistit més de 200 professors i alumnes d’Educació Primària de 29 centres educatius de la nostra comarca, amb l’escola Salvador Lluch i el col·legi Sagrat Cor com a representants gavanencs.