Proposta d’ERC

ERC-Gavà demana una nova àrea d’exclusió de la cacera als espais naturals El grup municipal va presentar la proposta en el passat Ple sota l’argument de “preveure conflictes i accidents”. El grup municipal d’ERC-Gavà va presentar el Ple de gener una proposta per crear una nova àrea d’exclusió de la cacera que abasti els espais periurbans més utilitzats per la ciutadania i eviti accidents i conflictes entre els practicants d’aquest esport i la resta d’usuaris del medi natural local. Esquerra recorda que "a Gavà hi ha una àrea d’exclusió específica BZ060, que es limita a la zona agrícola, promoguda per la Cooperativa Agropecuària i aprovada pel Govern de la Generalitat