Vetllada flamenca de la Casa de Andalucía L’entitat regional farà aquest festival, amb actuacions de diversos quadres de ball, aquest dissabte al casal municipal de cultura American Lake La Casa de Andalucía de Gavà organitza, per aquest dissabte, una vetllada flamenca amb entrada gratuïta. La cita serà al casal municipal de cultura American Lake, a les 18.30 hores, i en ella es podrà gaudir de diverses actuacions de ball. D’una banda, desfilaran per l’escenari els quadres de ball de l’entitat com són Sueños Triana, Azabache, Armas de Azahar, Nuevas Promesas i el Ballet Flamenco Sentimiento y Pureza.