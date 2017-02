GSSP i els drets dels animals

Miguel Herrera: “És una llàstima que el PP i C’s no estiguin a favor dels drets dels animals” GSSP lamenta l’abstenció d’aquestes dues formacions vers la seva moció contrària al maltractament animal Gavà, Sí Se Puede ha lamentat que el PP i C’s no donessin suport a la seva moció del darrer Ple Municipal en la que manifestaven la seva oposició vers el maltractament als animals. El portaveu de GSSP, Miguel Herrera, ha expressat el seu “agraïment a tots els partits que van recolzar la moció, i per descomptat lamentem que els partits de la dreta com el PP i Ciutadans no la recolzessin i que fins i tot alguns la qualifiquessin de radical i exagerada”.