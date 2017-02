Festival regional

La Casa de Aragón celebra els seus 38 anys Per commemorar aquest aniversari, l’entitat, que agrupa els aragonesos de Gavà, Viladecans i Castelldefels organitzarà un festival dissabte La Casa de Aragón de Gavà, Viladecans i Castelldefels celebrarà aquest dissabte el seu festival per commemorar el seu 38è aniversari. La festa, es farà al casal municipal de cultura American Lake, a partir de les 18.30 hores, i comptarà amb les actuacions del grup de jotes Añoranza del’entitat i l’homenatge i proclamació del soci d’honor d’aquest 2017. Després, cap a les 21.30 hores, hi haurà el sopar de germanor a la seu de l’entitat regional.