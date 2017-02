Gavà 3 - Cornellà 1

Important victòria del C.F. Gavà contra el Cornellà (3-1) Els blaugrana continuen encara en zona de descens però el resultat és balsàmic per l’equip El C.F. Gavà va aconseguir ahir diumenge una important victòria a La Bòbila contra el Cornellà per 3 gols a 1. Els blaugrana no guanyaven des del passat 3 de desembre al camp de l’Espanyol B, i per tant trenquen una ratxa de set partits sense sumar els 3 punts en joc. Amb aquest resultat no surten de la zona de descens i es són dissetens amb 26 punts, però depenent del que facin el proper cap de setmana sí que podrien acabar sortint de la zona de perill.