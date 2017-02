Solidaritat

Campanya d’ajut als refugiats sirians L’acció, promoguda per un grup de voluntaris, s’anomena “Un gesto de calor” i promou l’enviament de roba d’abric als campaments de Grècia “Un gesto de calor” és el títol de la campanya que promouen un grup de voluntaris per tal de recollir i enviar roba d’abric als campaments de refugiats sirians a Grècia. L’engranatge d’aquesta acció solidària ciutadana ja fa un any que es va gestar i aquest divendres n’explicaran el seu funcionament, els resultats i l’experiència sobre el terreny un acte que es farà a Gavà. El projecte va néixer de la voluntat de dues veïnes de la nostra ciutat i el seu objectiu ha estat arribar 10.000 polars a la zona