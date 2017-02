Acte de la PAH

La PAH organitza un acte informatiu el proper divendres L’entitat convida a tothom a assistir-hi ja que es donarà informació sobre els clàusules sòl La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Castelldefels-Begues-Gavà organitza un acte informatiu a la nostra ciutat on s’informarà sobre la qüestió de les clàusules sòl. L’acte tindrà lloc el proper divendres, 17 de febrer, a partir de les 18:30h., als baixos del Museu de Gavà. L’entitat recorda que, si no es pot assistir però es necessita contactar amb la PAH, poden adreçar-s’hi al Casal Municipal d’Entitats Sant Jordi, a la rambla Vayreda 31, tots els dilluns de 18:00h. i fins les 21:00h.