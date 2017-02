Gavà estrenarà el seu segon mur lliure La nova paret de formigó on la ciutadania podrà expressar-se artísticament està situada a la riera de Sant Llorenç i s’inaugurarà aquest dissabte Aquest dissabte s’inaugura a Gavà un nou mur lliure on graffiters, pintors, il·lustradors o ciutadans en general amb inquietuds artístiques podran fer-lo servir per plasmar les seves creacions. L’esmentada paret de formigó s’ubica a la riera de Sant Llorenç, a l’alçada del camp de futbol de can Tintorer, i esdevé la segona superfície d’aquestes característiques que es crea a la ciutat després que, al desembre del 2015, s’estrenés la que hi ha al passeig Joan Maragall.