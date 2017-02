Proposta d’ERC

Proposta d’Esquerra contra la pobresa energètica El grup municipal demanarà al Ple que es creï una taxa a les empreses de llum, agua i gas per destinar l’import recaptat a la lluita contra la pobresa energètica El grup municipal d’ERC-Gavà presentarà al Ple de febrer una proposta de resolució on demana a l’equip de govern (PSC-CiU) que, a través d’una ordenança fiscal, creï una nova taxa municipal al 2018 a les empreses de llum, agua i gas per destinar l’import recaptat a la lluita contra la pobresa energètica.