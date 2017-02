Solidaritat

Gavà es reivindica com a municipi d’acollida de refugiats Raquel Sánchez s’ha sumat al centenar de representants municipals catalans per reclamen solucions a la crisi humanitària i ha fet una crida a participar en la manifestació de dissabte Mes d’un centenar d’alcaldes i alcaldesses de Catalunya, entre les quals hi havia la de Gavà Raquel Sánchez, han donat suport a la campanya “Casa nostra, casa vostra” a favor de l’acollida de persones refugiades. En l’acte, que va tenir lloc aquest dimecres a Barcelona, tots ells s’han compromès públicament a implicar-se en aquesta causa