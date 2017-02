Talent gavanenc

Un altre gavanenc a Got Talent El ballarí de Gavà, Víctor G uzmán, amb el seu grup Progenyx, aconsegueix el passi directe a les semifinals del concurs Got Talent de Telecinco Víctor Guzmán és un adolescent de Gavà apassionat pel ball al qual, el passat dia 14 de febrer, vam poder veure en acció amb el seu grup Progenyx en el programa Got Talent de Telecinco. Els joves van fer un número enèrgic que va deixar bocabadat el jurat aconseguint i van aconseguir passar a les semifinals que tindran lloc a finals d’aquest mes. Edurne i Eva Hache van entrellaçar les mans per prémer el botó daurat