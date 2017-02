Projecte de ciutat

Gavà tindrà un nou equipament esportiu: la pista coberta Marcel·lí Moragas La nova instal·lació serà la inversió més important del Pla d’Equipaments Municipals amb una inversió de prop de 2 milions d’euros El proper mes de juny començaran les obres del nou equipament esportiu de la ciutat que se situa a l’escola Marcel·lí Moragas i que donarà servei al centre educatiu, entorn dels barris de Can Tries, Can Tintorer, Can Pere Bori i al conjunt de la ciutat. El projecte té un pressupost de 2 milions d’euros que aportaran l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona que, a més, ha redactat el projecte executiu tenint el compte els criteris marcats per l’Ajuntament.