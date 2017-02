Assessorament hipotecari

Presentació de la PAH a Gavà L’entitat, sense ànim de lucre, acompanya i assessora la ciutadania sobre temes hipotecaris al Casal Municipal d’Entitats Sant Jordi La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Castelldefels-Begues-Gavà s’ha presentat, aquest divendres, a la ciutadania en un acte als baixos del museu. Durant la trobada, on hi va acudir un bon nombre de gent, es van concretar els objectius de la PAH que, passen principalment per “frenar el continu abús dels bancs sobre les hipoteques”.