Declaració política del PSC

El PSC demana a la Generalitat que treballi amb el territori per generar ocupació Els socialistes presenten una declaració política en el Ple Municipal del proper dijous El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de Gavà presentarà una declaració política en el Ple Municipal del proper dijous per instar a la Generalitat a treballar amb el territori per generar ocupació. Segons el portaveu del PSC gavanenc, Miquel Àngel Díaz, el que es demana al govern català és que “es facin polítiques de concertació amb els Ajuntaments per part del Servei d’Ocupació de Catalunya amb l’objectiu d’establir programes a mig i llarg termini”.