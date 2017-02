Bicicletada popular

Ambientàs a la bicicletada de l’UME El bon temps va propiciar una notable participació en aquesta passejada sobre dues rodes des de la Rambla fins la nostra platja Desenes de persones van pujar a la bici aquest diumenge al matí per participar de la ja tradicional sortida en bicicleta que organitza per aquestes dates la Unió Muntanyenca Eramprunyà. La passejada, de 14 quilòmetres de distància, era adequada per a totes les edats i va partir de la Rambla, just davant de la seu de l’entitat. El grup va seguir la ruta habitual pel el carrer Salamanca, l'avinguda de Bertran Güell