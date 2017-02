Els populars presentaran 5 propostes al Ple El PP s’interessa per l’adhesió de Gavà a decidim.cat, per la il·luminació de l’Home del Mil·lenni i per l’oferta de menjar sa a les màquines expenedores dels equipaments municipals El Partit Popular de Gavà presentarà 3 precs i 2 preguntes en la sessió ordinària del Ple de febrer que es farà aquest dijous. El primer prec està relacionat amb la plataforma digital https://decidim.barcelona creada per l’Ajuntament de Barcelona per tal de millorar els processos de participació ciutadana i a la qual Gavà, juntament amb altres consistoris, s’hi ha sumat per treballar, entre d’altres, el projecte per decidir els usos de l’edifici de la Unió de Cooperadors.