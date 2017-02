Participació ciutadana

Constituït el grup motor participatiu per definir l’ús de la Unió de Cooperadors Es tracta de representants de col·lectius d’àmbits diversos i veïns i veïnes que presentaran les primeres idees de les funcions de l’equipament Un grup integrat per persones de perfil divers configuren l’anomenat grup motor del procés de participació per decidir l’ús i model de gestió de l’edifici de la Unió de Cooperadors situat a la Rambla de Maria Casas de Gavà. A partir del seu primer treball, que ha donat inici aquest dimarts, amb una trobada a la biblioteca Josep Soler Vidal, es presentaran les primeres idees encaminades a fer d’aquest indret històric “un equipament de ciutat"