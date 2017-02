La màscara de l'Home del Mil·lenni

L’Home del Mil·lenni, amb màscara per Carnaval L’empresa gavanenca XT Estudi s’ha encarregat del disseny i fabricació de la peça L’empresa gavanenca XT Estudi està al darrere de la màscara que a partir d’aquest matí porta posada l’Home del Mil·lenni. La iniciativa s’ha portat a terme coincidint amb el període de Carnaval per tal que aquest símbol de Gavà es pugui també afegir a la festa. La idea de disfressar d’alguna manera a aquesta figura va sorgir arran que l’Ajuntament de Gavà va fer a XT Estudi per tal que dissenyés els premis de les carrosses de la rua de Carnestoltes.