L’institut Oftalmològic Tres Torres fa revisions gratuïtes a Gavà La unitat mòbil de la clínica barcelonina estarà del 27 de febrer al 3 de mar a la nostra ciutat en el marc d’una campanya de prevenció del glaucoma L’institut Oftalmològic Tres Torres estarà la setmana vinent a la plaça Balmes de Gavà amb la seva unitat mòbil per fer una campanya de prevenció del glaucoma i la degeneració molecular associada a l’edat. D’una banda, hi ha el glaucoma que és una malaltia de l’ull que es defineix com una neuropatia òptica o del nervi. Una pressió intraocular alta és un factor de risc per desenvolupar glaucoma i un glaucoma sense tractar