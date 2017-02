Seguretat ciutadana

Presó per a un atracador a la comarca L’home, veí del Prat de Llobregat, va ser detingut pels Mossos de les comissaries de Gavà i Viladecans per robar en farmàcies i comerços Els Mossos d'Esquadra de les comissaries de Gavà i Viladecans van detenir un home de 29 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili al Prat de Llobregat, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació en un supermercat de Castelldefels. Els fets van tenir lloc quan dos homes van entrar en un supermercat de Castelldefels, tot just abans de l'hora de tancament i després d'intimidar les treballadores