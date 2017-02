Teatre amateur a l’Espai Maragall La cita serà aquest diumenge amb la companyia Proscenio d'El Prat que interpretarà l’obra "Once upon a time in West Asphixia" El teatre amateur torna aquest diumenge a l’Espai Maragall amb l’obra "Once upon a time in West Asphixia", que posarà en escena la companyia Proscenio. Es tracta d’un drama centrat en el personatge de Simón Alopardi, qui després d’assassinar els seus pares amb una escopeta opta per suïcidar-se. 2 nenes, la Natacha i la Rebeca, són les úniques persones que acudeixen al cementiri. Allà es coneixen i decideixen el llegat del Simón.