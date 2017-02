Valors històrics

Set entitats demanen que la Unió de Cooperadors sigui un espai de memòria democràtica Les entitats han fet públic un manifest demanant que a l’edifici es dediqui un espai per a altres iniciatives com exposicions, reunions i xerrades Set entitats de Gavà, davant el procés participatiu obert per decidir els usos de l’antiga seu de la Unió de Cooperadors, van presentar ahir a la tarda, a la seu de l’Ateneu Popular La Màquia, un manifest on demanen que “es preservi l’edifici com a espai de memòria històrica”.