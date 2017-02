Gent aventurera

Un gavanenc relata el seu viatge per mig món en bicicleta Es diu Óscar Sánchez i, per conèixer els detalls d’aquesta aventura que relata en un llibre, aquest dimecres ha estat rebut per l’alcaldessa Óscar Sánchez és un gavanenc que, l’agost del 2013, va decidir agafar la bici i recórrer món. Durant 1 any va pedalejar per 2 continents en una ventura que segons ell mateix reconeix “ha estat plena d’anècdotes divertides, moments entranyables i també situacions perilloses”. Els detalls d’aquesta història es resumeixen en el llibre “La canción del nómada” que Sánchez ha plasmat a partir del diari personal