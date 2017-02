Proposta de Gavà, Sí se puede

GSSP dóna suport als afectats per les clàusules sòl El grup municipal demana al Ple que se sol·liciti al Banc d’Espanya la devolució dels imports i que l’Ajuntament ofereixi espais de suport als afectats El grup municipal de Gavà, Sí se puede es posiciona a favor dels afectats per les clàusules terra a través d’una declaració política al Ple de febrer, on se sol·licita al Banc d’Espanya “l’aplicació immediata de les seves competències en matèria de supervisió de les activitats de les entitats financeres per assegurar la correcta gestió de la devolució dels imports generals”