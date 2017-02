Gavà celebrarà el 9 de març la seva Nit de l’Esport En total hi haurà 70 nominats en totes les categories i el millor esportista local es decidirà per una votació popular oberta que comença avui El proper 9 de març és la data escollida per celebrar la Nit de l’Esport Gavanenc. Una vegada més, l’Espai Maragall esdevindrà l’escenari on es lliuraran els reconeixements. En total hi haurà 70 nominats entre les diferents categories.Cal recordar que, una vegada més, el procés d’elecció del millor esportista local es fa per votació popular i oberta a tota la ciutadania a través del següent enllaç a internet https://goo.gl/forms/rqJSvScVydoThRXc2