Llibres i muntanya

Núria Esponellà presenta “La filla de la neu” L’escriptora estarà a la seu de l’UME, aquest divendres a les 19.30 hores, convidada pel club de lectura Fita i Petjada per parlar de la seva novel·la Núria Esponellà presenta aquest divendres a Gavà “La filla de la neu”, una novel·la ambientada en la Vall de Núria amb una història on, no només es descriu el que comporta un sentiment tan humà com estimar, sinó que també s’hi narra la transcendència i la força del destí.