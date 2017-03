Espectacles

Humor amb Edu Mutante L’espectacle “Imitólogos” es podrà veure aquest dissabte a l’Espai Maragall de Gavà a partir de les 21 hores A “Imitólogos” Edu Mutante fa un espectacle d'humor, barrejant el monòleg de stand up comedy sobre temes actuals, amb la imitació de personatges, des dels més actuals com Alberto Chicote o Pedrerol , Iker Jiménez, Matías Prats, Mariano Rajoy o Fernando Esteso; fins a velles glòries immortals com José Luis López Vázquez.