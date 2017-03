Joves a la tele

No Limits es planta a la semifinal de “Got Talent 2” El grup de Gavà va tornar a contagiar al seva bona energia en la primera de les gales en directe que programa va emetre ahir El grup de dansa No límits de l’escola La Sala s’ha planta en primera de dels tres semifinals del concurs “Got Talent 2” de Telecinco. Els gavanencs van ser un dels 14 participants en aquesta tanda de la qual, finalment, van passar-ne 4 a per votació popular de l’audiència a través del web de Telecinco. Tot i no classificar-se per a la final, la seva actuació, com ja va passar la primera vegada, va deixar bocabadat al jurat "per la seva alegria i capacitat d’unir ballarins de totes les edats”.