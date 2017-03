Síndics del Baix Llobregat

Trobada de síndics del Baix a Gavà Els síndics de greuges de Viladecans, Cornellà i Sant Boi han compartit idees i problemes amb el síndic de Gavà Gavà ha estat l’amfitriona, aquest dimecres, de la trobada periòdica de síndics de greuges del Baix Llobregat. A la reunió, celebrada a l’Ajuntament de Gavà, a més del síndic de la nostra ciutat, Joan Martínez, hi han participat el de Cornellà, Joan Barrera, el de Viladecans, José Luis Nicolás i la síndica de Sant Boi, Dolors Vallejo. Finalment, el de Sant Feliu, Magí Boronat, que també hi havia d’acudir, ha excusat la seva presència per estar indisposat.