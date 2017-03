Proposta d’ERC

ERC-Gavà demana millores al camí de Ca n’Espinós Entre les mesures provisionals proposades perquè el pas dels vianants sigui més segur hi ha la millora de l’enllumenat El grup municipal d’ERC-Gavà va presentar al Ple de febrer una proposta per millorar al camí de ca n’Espinós que, tot i ser la principal via d’entrada i sortida del barri, no compta amb voral i enllumenat. Els regidors d’Esquerra van explicar que la situació actual provoca que, “de nit, els veïns i veïnes que van i vénen a peu hagin de recórrer la calçada, que en alguns casos presenta revolts de difícil visibilitat"