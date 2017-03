Gavà, per la igualtat

Gavà es concentra contra la violència masclista L’alcaldessa Raquel Sánchez va ser l’encarregada, aquest dimarts, de llegir el manifest per recordar les víctimes i condemnar aquesta xacra Un dimarts més, Gavà ha convocat una concentració silenciosa a la plaça Major per recordar les dones mortes per violència masclista, que ja , sumen 15 en el que portem d’any a l’estat espanyol, i condemnar amb fermesa aquesta xacra social. Les darreres víctimes han estat dues veïnes de la comunitat valenciana, una dona de Badajoz i una altra a Santa Perpetua de la Mogoda. L’alcaldessa Raquel Sánchez ha estat, en aquesta ocasió, l’encarregada de llegir el manifest