Donació de sang a la SAFA de Gavà Aquest dimarts, la campanya de la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits es trasllada al centre educatiu en horari de 9 a 14 hores Una unitat mòbil de donació de sang visita, novament, aquest dimarts la nostra ciutat, per recollir les donacions voluntàries que permetin incrementar les reserves existents. En aquesta ocasió les donacions es faran al col·legi Safa de 9 a 14 hores. La sang és un teixit format per diversos elements amb característiques i funcions diferents que es transfonen per separat a malalts diferents.