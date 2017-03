Millores ambientals

Plantació de pins a Gavà Mar Es tracta de la parcel·la habilitada per fer de pàrking provisional a la platja i on, per error, l’any passat es van talar mes exemplar del compte L’Ajuntament de Gavà ha culminat la plantació d’una total de 29 arbres al solar de pineda de l’avinguda d’Europa 36 que l’estiu passat es va habilitar com aparcament de vehicles durant l’estiu per afavorir l’estacionament dels banyistes a la nostra platja. Recordem que per fer l’aclarida es van treure els exemplars més problemàtics però, tal i com va admetre el consistori “es van tallar més pins del compte”.