Pagesia i gastronomia

Èxit d’assistència al I Tast de calçots de Gavà L’activitat, celebrada dissabte a la plaça Major, va permetre, no només assaborir tapes fetes amb calçots, sinó comprar manats Gavà ha celebrat amb un gran èxit el seu I Tast de calçots, una activitat organitzada per l’Agrupació de Restauradors de Gavà, la Cooperativa Agropecuària de Gavà i del Baix Llobregat i el Mercat del Centre. Durant la jornada, que va tenir lloc aquest dissabte a la plaça Major, es van poder assaborir els calçots que es conreen als camps de Gavà en diferents tapes elaboradors per una desena de restaurants locals.