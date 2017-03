Visita política

Carles Campuzano visita el Tast de Calçots de Gavà El diputat PDeCAT al congrés dels diputats de Madrid ha destacat la importància de l’esdeveniment perquè posa en valor els productes de proximitat El diputat del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) a Madrid Carles Campuzano ha estat aquest dissabte a Gavà convidat per la secció local del partit per gaudir del I Tast de Calçots organitzat a la ciutat. Campuzano ha conversat amb el sector de la pagesia i de la restauració i, en declaracions a la premsa local, ha assegurat que “aquesta mena d’esdeveniments resulten fantàstics per difondre la cultura de l’alimentació ecològica i sana”.