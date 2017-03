C's critica la plantació de pins a Gavà Mar

Miguel Ángel Ibáñez: “La plantació de pins que s’ha fet a Gavà Mar és un nyap” El portaveu de C’s critica la reforestació que s’ha fet al solar habilitat com a pàrquing provisional El portaveu de C’s, Miguel Àngel Ibáñez, ha criticat la recent plantació de pins a la parcel·la de Gavà Mar que l’estiu passat es va habilitar com a pàrquing provisional. Ibáñez ha assegurat que “ens trobem amb el darrer nyap que es pot veure aquí, s’han plantat 20 arbres i n’hi ha dos completament a terra mentre que un tercer no ha caigut del tot perquè ha quedat recolzat en el mur”.