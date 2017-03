Gavà 1 - Sabadell 0

Important victòria del C.F. Gavà contra el Sabadell (1-0) Els tres punts i la combinatòria de resultats permeten als blaugrana sortir de la zona de descens Victòria per la mínima del C.F. Gavà contra el Sabadell per 1 gol a 0 en el partit disputat a La Bòbila el passat dissabte. Partit poc vistós, travat, i amb poques oportunitats per tots dos equips. Però els tres punts permeten als homes entrenats per Óscar Mena sortir de la zona de descens de categoria i ara respiren alleugerits a la posició 15 de la classificació del Grup III de Segona Divisió B sumant 32 punts.