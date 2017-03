Funeral de Calatayud

Darrer adéu a Jordi Calatayud L’exregidor d’ERC a la nostra ciutat i membre dels castellers de Gavà va perdre la vida dissabte en patir un fatal accident al local dels Xiquets del Serrallo Gavà i el món Casteller han volgut retre el darrer homenatge a Jordi Calatayud Sanchís qui ens deixava aquest dissabte en patir un tràgic accident a Tarragona mentre ajudava a despenjar una xarxa al local dels Xiquets del Serrallo per fer-la servir pels Castellers de Gavà per als seus assajos. El funeral, que ha tingut lloc al tanatori de Ponent aquest dilluns ha estat massiu. Fins allà s’hi han atansat familiars, amics, representats del món associatiu i polític de la nostra ciutat, encapaçalat per l'alcaldessa