Auditoria energètica als mercats

Auditoria energètica als dos mercats municipals de Gavà La iniciativa pretén detectar mancances i, en la mesura del possible, reduir els costos Aquest matí s’ha realitzat una auditoria energètica en els dos mercats municipals, el Mercat del Centre i MercaGavà. L’objectiu és detectar mancances i reduir en la mesura del que sigui possible tant els costos com els consums energètics i les emissions de CO2 dels mercats, tant en termes de consum d’energia primària com d’electricitat.